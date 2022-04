Explosionen in Belgorod (RU) – Ukraine spricht von «False Flag»-Angriff – Kreml sieht Verhandlungen gefährdet

via REUTERS

In einem Treibstofflager nahe der russischen Stadt Belgorod kam es am Freitagmorgen zu mehreren Explosionen.

Der Gouverneur der russischen Grenzregion Wjatscheslaw Gladkow teilte am Freitag über den Nachrichtenkanal Telegram mit, ukrainische Hubschrauber hätten am Morgen ein Öllager angegriffen. Das Depot, eine Anlage des russischen Energiekonzerns Rosneft, etwa 35 Kilometer von der Grenze entfernt, wurde bei dem Anschlag in Brand gesetzt. Zwei Menschen wurden laut Gladkow verletzt. Die Meldung konnte gemäß der Nachrichtenagentur DPA nicht unabhängig überprüft werden.