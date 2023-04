Luxemburg: Hat Russland private Online-Arztkonsultationen mitgehört?

Die Firma GCore Labs S.A. mit Sitz in Contern ist offenbar für die von der Europäischen Union sanktionierte Verbreitung russischer Propaganda mitverantwortlich. Damit etwa Russia Today auch in Europa zu empfangen ist, hat die Firma technische Netzwerke bereitgestellt. Das deutsche Recherchezentrum CORRECTIV unternahm mehrere Versuche, Geschäftsführer André Reitenbach zu zu befragen, doch dazu kam es nicht. Im Nachhinein wurden jedoch einige Einstellungen geändert und Videos entfernt.

Darunter auch eines, auf dem der damalige Chef von GCore Russland, Michael Shurygin, und der ehemalige russische Präsident Dimitrij Medwedew zu sehen sind. Unter anderem wurde in dem Gespräch offenbar über die «Einführung» einer neuen Software für Online-Arztgespräche in Luxemburg gesprochen. Hatte Russland also möglicherweise Zugriff auf Patientendaten aus Luxemburg?