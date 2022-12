Verräterischer Ring : Hat sich Sängerin Cher mit ihrem 40 Jahre jüngeren Freund verlobt?

Cher scheint dieses Jahr ein besonders romantisches Weihnachtsfest gefeiert zu haben. Die Sängerin postete ein Foto eines Diamantrings und heizt so Gerüchte um eine Verlobung an.

Bei Cher scheint es Schlag auf Schlag zu gehen: Erst vor wenigen Wochen machte die 76-Jährige die Beziehung zu Rapper Alexander Edwards öffentlich. Dass dieser 40 Jahre jünger ist als die Sängerin, scheint sie nicht zu stören. Ganz im Gegenteil! Laut «People» soll sie überglücklich mit ihrem Liebsten sein! Zuletzt behaupteten Insider sogar, dass sie ihren Alex direkt heiraten will. Nun scheint es so, als ob sich die beiden über Weihnachten verlobt haben – sofern man den Spekulationen ihrer Fans Glauben schenkt.

Auf Twitter teilte die Sängerin nämlich ein Foto von einem XXL-Diamantring in einer schwarzen Schachtel. «Es gibt keine Worte, Alexander», schrieb Cher zum Beitrag und fügte seine Initialen A.E. hinzu. Wenig überraschend, dass sich in der Kommentarspalte Vermutungen um einen Heiratsantrag häufen. «Oh mein Gott, er hat um deine Hand angehalten?! Gratuliere! Zieht euer Ding durch, wenn es euch glücklich macht», schreibt eine Userin. Eine weitere schließt sich an: «Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich sehr für euch beide.» Ein Fan meint: «Der Ring ist wunderschön! Ich wünsche euch ein gesegnetes Eheleben.»

Nur wenig später reagierte die Musikerin auf die Glückwünsche und teilte dasselbe Bild noch – aber mit einer anderen Bildbeschreibung: «Ich habe das gepostet, weil seine Nägel so cool sind», erklärte Cher. Dabei spielt sie auf Alexanders schwarze Nägel mit grünen Flammen an. Ein Dementi klingt anders. So konnte sie den Gerüchten den Wind weiterhin nicht aus den Segeln nehmen.

Druck wegen des Altersunterschieds?

Wie Quellen gegenüber «Radar Online» berichteten, hat Cher es so eilig mit der Hochzeit, weil sie nach zwei gescheiterten Ehen keine Zeit mehr verlieren möchte. «Sie weiß, dass sie nicht mehr viel Zeit hat, um den Einen zu finden. (…) Das könnte ihre letzte Chance sein und die wird sie nicht verstreichen lassen», behauptet der Insider.

Erst Anfang November bestätigte die 76-Jährige ihre Beziehung zu dem 40 Jahre jüngeren US-Amerikaner in den sozialen Medien. Er behandle sie «wie eine Königin». Bezogen auf den Altersunterschied meinte die Popikone: «Liebe kennt keine Mathematik.» Weiter fügte sie an, dass sich das Paar an der Paris Fashion Week kennen gelernt habe und er bereits ihre Familie kenne.