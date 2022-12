Zensurvorwurf: Hat Twitter gezielt rechte Meinungen unterdrückt?

Was sind die Twitter Files?

Das Ziel: Die Files sollen zeigen, dass bei Twitter vor Elon Musk kritische Stimmen und Themen zensiert wurden. Twitter-Chef Musk heizte die Erwartungen an, indem er einen Countdown bis zur ersten Veröffentlichung einrichtete und twitterte: «Das wird der Hammer».

Nebulöse Geschäfte und Nacktbilder

Die veröffentlichten Interna sollen in die Tausende gehen und sind in verschiedene Tranchen unterteilt, von denen am gestrigen Montag die fünfte publiziert wurde. Es ging etwa um die Entscheidung, die Verbreitung von Artikeln der «New York Post» über Hunter Bidens Laptop 2020 zu verhindern.