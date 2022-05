Club prüft Aussagen : «Hatte Angst, ich sterbe» – Schalke-Fan bei Aufstiegs-Party fast erdrückt

Seit Samstagabend ist es fix – Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück. Während der Jubelszenen wäre es jedoch beinahe zu einer Katastrophe gekommen.

Die Freude war nach dem geglückten Aufstieg in die 1. Bundesliga riesig.

Mit dem 3:2-Erfolg im Duell gegen den Aufstiegs-Konkurrenten St. Pauli fixierte Schalke 04 am Samstag nach einem Jahr in der Zweitklassigkeit die sofortige Bundesliga-Rückkehr. Bei den 60.000 Fans auf den Rängen kannte der Jubel keine Grenzen. Das Spielfeld wurde nach dem Schlusspfiff gestürmt. Dabei kam es zu tumultartigen Szenen.

Und beinahe zu einer Katastrophe, wie nun ein Mann der «Bild» erzählte. Der 57-Jährige stand in der ersten Reihe der Nordkurve in der Veltins Arena auf Schalke, als immer mehr S04-Anhänger auf das Spielfeld drängten. «Bei diesem Spiel waren meiner Meinung nach viel zu viele Menschen auf der Tribüne. Es war pures Chaos», wurde der Mann zitiert.

«Ich finde es eine Unverschämtheit»

Dem Sicherheitsdienst macht der Anhänger nun große Vorwürfe. «Ich habe lauthals um Hilfe geschrien, aber die Mitarbeiter in den orangefarbenen Jacken haben sich einfach kaputtgelacht. Diese dramatische Situation werde ich niemals in meinem Leben vergessen!» Auch vom Club selbst ist der Mann enttäuscht. «Ich finde es eine Unverschämtheit, dass Schalke die Situation so herunterspielt. Die wollen das geschickt unter den Teppich kehren.»