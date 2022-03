Pornostar am Lügendetektor : «Hatten Sie Sex mit Donald Trump?»

Hatte Donald Trump im Juli 2006 ungeschützten Sex mit Pornodarstellerin Stormy Daniels? Ein jetzt veröffentlichter Lügendetektortest soll das beweisen.

US-Präsident Donald Trump hat, was Frauengeschichten angeht, momentan Ärger an allen Fronten. Die Anwälte von Ex-«Playboy»-Model Karen McDougal haben Klage gegen eine Schweigevereinbarung über eine angebliche Affäre mit Trump eingereicht. Summer Zervos, eine frühere Teilnehmerin an Trumps TV-Show «The Apprentice», hat den Präsidenten bei einem New Yorker Gericht wegen Verleumdung verklagt. Und auch Pornostar Stormy Daniels bringt sich – wenige Tage vor ihrem geplanten großen TV-Interview bei «60 Minutes» – wieder ins Gespräch.