Luxemburg: Hauptstadt-Bewohner sind mehrheitlich männlich und zwischen 30 und 35

Am ersten Januar dieses Jahres zählte Luxemburg-Stadt 128.514 Einwohner. Die Gesamtbevölkerung hat innerhalb der letzten zehn Jahre um 25 Prozent zugenommen. In dem vor Kurzem veröffentlichen Bericht des Liser-Institutes («Luxembourg Institute of Socio-Economic Research») zur Bevölkerungsentwicklung in der Hauptstadt, lässt die Zusammensetzung dieser aufhorchen. 2021 lag der Anteil der weiblichen Bevölkerung in Luxemburg-Stadt bei 48 Prozent. Das stellt im Vergleich zu anderen Metropolen und städtischen Gebieten in Europa ein besonderes Merkmal dar.

«Im Allgemeinen fällt die Verteilung zwischen männlicher weiblicher Bevölkerung in den großen Städten fast ausschließlich zugunsten der Frauen aus», hatte das Eurostat-Institut erklärt. Weshalb ist es in Luxemburg anders? «Dieses Verhältnis könnte sich möglicherweise durch die Konzentration der alleinstehenden, in Luxemburg-Stadt lebenden Männer erklären, die in den gehaltsmäßig attraktiven Branchen des Landes arbeiten», schreibt das Liser. Am stärksten betroffen seien das Bahnhofsviertel, Bonneweg-Nord/Verlorenkost und Clausen. «Einzig die Unterstadt und Cents weisen eine Mehrheit der weiblichen Bevölkerung auf», so das Institut.

LISER

Der Anteil des jeweiligen Geschlechts an der Gesamtbevölkerung ist jedoch nicht die einzige Auffälligkeit in der Hauptstadt. So ist etwa die am weitesten verbreitete Altersgruppe die der 30- bis 35-Jährigen. «Die Alterspyramide spiegelt die hohe Präsenz der dynamischen Führungskräfte wider, die nach Luxemburg-Stadt gekommen sind, um attraktive Arbeitsstellen zu finden», heißt es im Bericht. Die Alterspyramide ähnelt dabei eher einer Tanne. Das sei nicht die Regel unter den großen, europäischen Städten, zumeist einen stärkeren Anteil jüngerer Leute im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aufweisen. «Das beruht darauf, dass man in diesen Städten oft studiert oder seine erste Arbeitsstelle hat.»

Dem «Bierger Center» zufolge lebten im Jahr 2021 in der Hauptstadt 27.451 Kinder und Jugendliche zwischen null und 25 Jahren, was fast 22 Prozent der Bevölkerung entsprach. Im Vergleich dazu lag der Anteil der Personen über 65 Jahre bei über 20.000. Diese lebten vor allem in Bonneweg-Süd, Belair, in Limpertsberg oder in der Oberstadt. Das Durchschnittsalter in Luxemburg-Stadt lag bei 39,2 Jahren. Im europäischen Durchschnitt sind es 43 Jahre.