Neuheit : Hauptstadt hat bald ihren eigenen Blumenmarkt

LUXEMBURG - Frische Blumen und unterschiedliche Pflanzen werden nun jeden zweiten Sonntag im Monat im Rousegäertchen in Luxemburg-Stadt verkauft.

So findet der Markt an den zwei Sonntagen, 8. September und 13. Oktober, von 9 bis 17 Uhr statt. Auf der Place des Martyrs werden Blumensträuße, -dekos und -zwiebeln sowie Pflanzen und Samen angeboten. Der neue Markt solle das Bahnhofsviertel wieder beleben heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Er trete nicht in die Konkurrenz mit den Flohmärkten der Haupstadt, die sonntags stattfinden, und werde als eine Zusatzversanstaltung angesehen, heißt es weiter.