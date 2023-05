Großregion: Hauptverdächtiger nach Villerupt-Schießerei gefasst – 17-Jähriger Luxemburger unter den Opfern

Der Hauptverdächtige der Schießerei in Villerupt ist festgenommen worden. Unter den Schwerverletzten ist auch ein minderjähriger Luxemburger. Dies teilt die Staatsanwaltschaft von Nancy am Montagmorgen mit.

Die Schießerei steht nach Ansicht von Lokalpolitikern möglicherweise im Zusammenhang mit dem Drogenhandel in der Stadt. AFP

Der Hauptverdächtige, der die Schießerei im französischen Villerupt (Meurthe-et-Moselle) am Samstag verübt haben soll, ist am Montag in derselben Stadt festgenommen worden, wie der für die Ermittlungen zuständige Staatsanwalt von Nancy, François Capin-Dulhoste, mitteilte. Bei der Schießerei waren fünf Menschen verletzt worden, drei davon schwer.

Der Mann sei um 6.05 Uhr in der Nähe des Hauses seiner beiden Brüder festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen worden, so der Staatsanwalt. Die Schießerei habe sich an einem «Dealer-Hotspot» ereignet und stehe nach Ansicht der Lokalpolitiker möglicherweise im Zusammenhang mit dem Drogenhandel in der nahe der luxemburgischen und belgischen Grenze gelegenen Stadt.

Die Polizei untersuchte den Tatort am Samstag bis spät in die Nacht. AFP

Am Tatort seien laut Staatsanwalt 20 9-Millimeter-Hülsen gefunden worden, was auf eine Maschinenpistole hindeute. Weitere Angaben zur verwendeten Waffe machte er nicht. Der Täter soll zu Fuß zum Tatort gekommen sein, bevor er das Feuer eröffnete und in einem Fahrzeug flüchtete.

«Die Ermittlungen werden sich darauf konzentrieren, festzustellen, ob er allein gehandelt hat», betonte Capin-Dulhoste und fügte hinzu: «Alleiniger Schütze ist so gut wie sicher, aber alleiniger Täter ist eine andere Frage».

Die Schießerei ereignete sich kurz vor 19 Uhr im Stadtzentrum von Villerupt. AFP

Unter den drei Schwerverletzten befinde sich ein 17-jähriger Luxemburger, der eine Kugel in den Kopf bekommen habe. Er sei in der Nacht von Samstag auf Sonntag operiert worden. Ein 20-jähriger Franzose sei am Brustkorb verletzt worden, «in der Nähe des Herzens», so der Staatsanwalt. Diese Verletzung wurde als «nicht operabel» dargestellt. Eine 30-jährige Algerierin sei von einem Schuss in die Hüfte getroffen worden.

Die beiden weniger schwer Verletzten – ein 19-jähriger Portugiese und ein 20-jähriger Mann – seien am Brustkorb und am Arm verletzt worden.