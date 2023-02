Großregion : Hauptzeugin im Mordprozess um Asylheim-Brand verzichtet auf Belohnung

Die Hauptzeugin im Koblenzer Prozess um einen mutmaßlichen Brandanschlag mit einem Toten und zwei Verletzten auf ein Asylbewerberheim 1991 in Saarlouis verzichtet nach eigener Aussage für ihre Hinweise auf eine Belohnung. Diese sollten lieber die Hinterbliebenen der Attacke erhalten, sagte sie am Montag vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Sie habe auch erst nach ihrer Strafanzeige von dieser Geldsumme erfahren – in ihrer dritten Vernehmung bei der Polizei. 20.000 Mark waren einst für Täterhinweise ausgelobt worden.