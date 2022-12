Zwei Millionen Dollar: Haus bei tödlichem Unfall zerstört – Eigentümer verklagt Anne Heches Sohn

Im August krachte Anne Heche mit ihrem Mini Cooper in das Haus des Ehepaares. Kurz darauf fingen sowohl das Gebäude als auch das Fahrzeug Feuer. In der Klageschrift heißt es, dass der «gewaltsame Aufprall schwere strukturelle Schäden am Haus hinterließ» und es durch «das Feuer-Inferno zusätzlich zu erheblichen Zerstörungen» kam.

Schadensersatz von zwei Millionen Dollar

Auch Lynne Mishele hat Mitte November Klage in der Höhe von zwei Millionen US-Dollar eingereicht. Da tote Personen jedoch nicht verklagt werden dürfen, betrifft die Klage in diesem Fall den Nachlass von Anne Heche und damit die möglichen Erben oder Nachlasspfleger. Dies sei Heches Sohn Homer, wie «Entertainment Online» schreibt.

Keine illegalen Substanzen zum Zeitpunkt des Unfalls

Am 5. August war die 53-Jährige in Mar Vista im Westen von Los Angeles mit ihrem Auto mit hohem Tempo in das Haus der Durands gerast. Dabei brach ein Feuer aus, als die Schwerverletzte dort eingeklemmt im Wagen saß. Heche kam mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Vier Tage danach wurde bekannt, dass die «Men in Trees»-Nebendarstellerin im Koma liegt und kurz darauf für hirntot erklärt worden ist. Mitte August wurden die lebenserhaltenden Geräte schließlich abgeschaltet.