Rheinland-Pfalz : Haus in Weilerbach brennt komplett nieder

WEILERBACH – Das Feuer ist am Sonntag im Bereich des Gartens ausgebrochen. Doch durch die starken Winde schlugen die Flammen schnell auf das Wohnhaus über. Die Bewohner konnten sicher ins Freie gebracht werden.

Ein Feuer in einem Wohnhaus hat in Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) zu einem geschätzten Sachschaden von 300.000 Euro geführt. Die 78 Jahre alte Bewohnerin habe am Sonntag eine brennende Überdachung im Garten bemerkt und die Feuerwehr gerufen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag.