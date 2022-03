Faits divers : Hausbesitzer verscheucht «Fassadenkletterer»

LUXEMBURG - Einbrecher haben momentan wieder Hochsaison. Seit Montag ermittelt die Polizei in sieben Fällen - nicht immer waren die Coups jedoch erfolgreich.

Am Mittwoch, kurz vor 1 Uhr morgens, schlug ein Unbekannter in Aspelt mit einem Ziegel das Fenster eines Jugendhauses aus. Als die Alarmanlage los ging, trat der Täter die Flucht an.

Etwas mehr Glück hatten Einbrecher zwei Stunden später in der Rue de Hollerich in Luxemburg-Stadt. Die Täter knackten ein Geschäftslager auf und ließen Parfümflaschen mitgehen.

Einbrecher klettern Fassade hinauf

Am Abend zuvor hatte es eine andere Bande auf ein Einfamilienhaus in der Rue de la Semois in der Hauptstadt abgesehen. Der Besitzer beobachtete gegen 19:30 Uhr, wie zwei Männer über das Baugerüst an der Fassade Richtung Dach kletterten. Die beiden Täter wollten offenbar in das nur mit einer Plane abgedeckte Obergeschoss eindringen. Als sie den Besitzer bemerkten, nahmen sie jedoch Reißaus und flüchteten in Richtung Petrusstal.