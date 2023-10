Hauseinsatz ergebnislos: Suche nach Schütze von Maine geht weiter

1 / 6 Großaufgebot im Heimatort des mutmaßlichen Schützen: Polizeibeamte in Bowdoin. (26. Oktober 2023) Getty Images via AFP/Joe Raedle Die Polizei identifizierte den mutmaßlichen Schützen als den 40-jährigen Robert Card. Lewiston Maine Police Department Lewiston Maine Police Department

Ein Polizeieinsatz am Haus eines Verwandten des mutmaßlichen Todesschützen von Lewiston im US-Staat Maine ist offenbar ohne Ergebnis beendet worden. Am Donnerstagabend (Ortszeit) verließen die meisten Beamten, die das Anwesen umstellt hatten, das Areal. Die Polizei erklärte, sie habe einen Durchsuchungsbefehl vollstreckt. Ein Großaufgebot aus schwer bewaffneten Beamten war zum Haus in der Nähe von Bowdoin ausgeschwärmt, das einem Angehörigen des Verdächtigen gehört. Jegliche Hausinsassen wurden aufgefordert, hinauszutreten.

«Sie müssen jetzt mit nichts in ihren Händen herauskommen. Mit erhobenen Händen», brüllten Polizisten ins Megafon. Sie riefen auch den Namen des mutmaßlichen Todesschützen. Die Staatspolizei von Maine betonte später, dass solche Ansagen Standard seien. Es sei unklar, ob sich der Verdächtige in irgendeinem der Häuser aufhalte, die die Strafverfolgungsbehörden durchsuchen würden, hieß es in einer auf Facebook geposteten Erklärung.

«Er kennt jeden Felsvorsprung, hinter dem man sich verstecken kann.» Bekannter des mutmaßlichen Täters

Richard Goddard lebt in der Straße, wo die Razzia bei Bowdoin am Donnerstag stattfand. Er kenne die Familie des Verdächtigen. Und der mutmaßliche Täter kenne sich auf dem Terrain bestens aus, sagte Goddard. «Das ist sein Tummelplatz. Er wuchs hier auf. Er kennt jeden Felsvorsprung, hinter dem man sich verstecken kann, jedes Gebüsch.» Auch die US-Küstenwache fahndete nach ihm, da eine Flucht per Boot nicht ausgeschlossen wurde.

Am Mittwoch waren bei einem Schusswaffenangriff in Lewiston – der zweitgrößten Stadt in Maine – laut der Polizei mindestens 18 Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Als tatverdächtig gilt ein Reservist des US-Heeres, er ist flüchtig. Bei dem 40-Jährigen handele es sich um einen Waffenausbilder, der eine Schulung beim Militär durchlaufen habe und im Sommer für zwei Wochen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden sei, hieß es in einer internen Notiz der Staatspolizei von Maine.

Die Tat

Der Schütze hatte am Mittwochabend in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahnen und in einem Grillrestaurant in der kleinen Stadt Lewiston das Feuer eröffnet. Am ersten Tatort tötete er sieben Menschen, am zweiten acht. Drei weitere Opfer starben kurz nach der Tat im Krankenhaus. Weitere 13 Menschen wurden verletzt.

Rätselraten über Motiv

Die Polizei identifizierte den 40-jährigen Reservesoldaten Robert C. als mutmaßlichen Täter. Nach Angaben der Washington Post hatte er sich im Jahr 2002 zum Militärdienst gemeldet, aber keine Kampfeinsätze absolviert. Er habe Ingenieurtechnik studiert, allerdings keinen Abschluss gemacht. Die Zeitung berichtete außerdem, das Verhalten des Mannes sei Kollegen vor einigen Monaten seltsam vorgekommen. Er soll schließlich zwei Wochen in psychiatrischer Behandlung gewesen sein und sich Medienberichten zufolge eingebildet haben, Stimmen zu hören.

Berichten zufolge fanden die Ermittler eine Notiz im Haus des Mannes. Sie machten aber keine Angaben über deren Inhalt. Die Familie des Tatverdächtigen kooperiert mit der Polizei. Die Schwester des Mannes soll Ermittlern laut dem Sender ABC gesagt haben, sie glaube, ihr Bruder habe an den Tatorten nach einer Ex-Freundin gesucht. Er und die Ex-Freundin hätten sich häufig in dem Freizeitzentrum und dem Grillrestaurant aufgehalten.

Die Fahndung

Die Suche nach dem Flüchtigen gestaltet sich auch deshalb sehr schwierig, weil die ländlich geprägte Gegend nur dünn besiedelt ist. Ermittler fürchten, der Verdächtige könnte sich in den Wäldern versteckt haben oder gar mit einem Boot geflüchtet sein. Der Mann soll laut Kollegen geübt darin sein, sich im Gelände zu bewegen. Hunderte Polizeibeamte durchkämmten die Gegend. Mit Informationen hielten sich die Behörden zurück – es drangen kaum Details an die Öffentlichkeit.

«L'essentiel» auf WhatsApp Abonniere unseren neuen WhatsApp-Kanal per Link-Klick oder QR-Scan, aktiviere die kleine 🔔 und erhalte eine News-Übersicht sowie spannende Storys und Unterhaltung zum Feierabend. L'essentiel DE