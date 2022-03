Nordrhein-Westfalen : Hausexplosion in Wuppertal - zwei Verletzte

Bei einer Explosion in einem Wuppertaler Mehrfamilienhaus sind zwei Menschen verletzt worden. Das gesamte Obergeschoss des Gebäudes sei zerstört, sagte ein Feuerwehrsprecher.

01.11.2020, Nordrhein-Westfalen, Wuppertal: Durch eine Explosion völlig zerstört sind die oberen Etagen eines Mehrfamilienhauses. Bei einer Explosion in dem Haus wurde ein Mensch verletzt. Das gesamte Obergeschoss des Gebäudes sei zerstört, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Foto: Marcel Kusch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Bei einer Explosion in einem Wuppertaler Mehrfamilienhaus ist ein Mann schwer verletzt worden. Das Dachgeschoss und der dritte Stock des Gebäudes wurden am Sonntagmorgen komplett zerstört, wie die Feuerwehr mitteilte. Zehn Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Auch das Nachbarhaus, in dem 16 Menschen waren, wurde evakuiert.