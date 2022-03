«Work Bitch» : Hausfrau Britney putzt sich wieder mal heraus

Kommt ein neues Album, schält sich Britney Spears aus ihrem Hausfrauenleben, um ein bisschen Superstar zu sein.

Es klingt wie eine Aufforderung an sich selbst. Geld hat Britney zwar genug, arbeiten muss sie trotzdem: Dafür sorgt unter anderem ihr Vater, der über Finanzen und Lifestyle der «Princess of Pop» wacht, nachdem diese 2008 einen Nervenzusammenbruch erlitt. Vorübergehend waltete ihr Ex-Verlobter und -Agent Jason Trawick als Vormund. Von ihm hat sich Britney Anfang des Jahres getrennt. Aber das ist eine andere Geschichte. Aktuell will Frau Spears’ neues Album «Britney Jean» beworben werden, das am 29. November erscheint. Und im Februar geht‘s los mit der großen Show in Las Vegas. Hundertmal wird Britney in den kommenden zwei Jahren in der Partystadt auftreten und dafür 30 Millionen Dollar kassieren.