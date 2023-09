Haushalt: Mit diesem Putz-Trick kannst Du am Wochenende chillen

Was fällt wie oft im Haushalt an?

Manche Haushaltsarbeiten sollten täglich erledigt werden: Abtrocknen von nassen Oberflächen, Abziehen der Dusche, Geschirrspülen, Entfernen von grobem Schmutz (beispielsweise am Esstisch) und Zurücklegen von Gegenständen an ihren Bestimmungsort (Fernbedienung, Kissen, Unterlagen).

Die Woche genau durchplanen

Den Plan individuell auf die Wohnsituation anpassen

Manchmal kann es zudem effektiver sein, an zwei Tagen unter der Woche nur die täglichen Aufgaben zu erledigen und dann an einem Tag größere Aufgaben in Angriff zu nehmen. Wer mit der Familie, einem Partner oder in einer WG lebt, kann die Aufgaben klar und fair aufteilen, etwa nach Wochentagen.