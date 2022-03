Festivalsommer : Headliner für das «Siren's Call» 2019 stehen fest

LUXEMBURG – Die Organisatoren haben das Lineup für das beliebte Festival im Herzen der Hauptstadt vorgestellt.

Die Veranstalter vom Atelier haben das Lineup für das diesjährige «Siren's Cal»l-Festival vorgestellt, das am 29. Juni über die Bühne gehen soll. Der Electro-Pop der britischen Band Metronomy wird die dritte Ausgabe des Festivals ebenso veredeln wie die amerikanischen Folk-Rocker American Cat Power. Auch die US-Indie-Rocker Band of Horses und die UK-Punkrocker Idles sind mit am Start.