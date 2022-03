«Schmutzkampagne» : Heard zerrt Depp wieder vor Gericht

Der Hollywood-Krieg geht weiter: Amber Heard erhebt eine Millionenklage gegen Johnny Depp, weil er sie mit einer «Schmutzkampagne» ruinieren soll.

Das Urteil im Prozess rund um die US-Schauspieler Amber Heard (34) und Johnny Depp (57) und die britische Sun ist noch nicht gefällt, da scheinen sich für die beiden Krawall-Promis auch schon die nächsten Gerichtstermine anzukündigen. Laut eines Berichts der Daily Mail befürchtet Heards Anwaltsteam, dass Depp in den Vereinigten Staaten erneut gerichtlich gegen seine Ex-Frau vorgehen will. Laut einer anonymen Quelle sei man in Heards Umfeld «sehr nervös» und glaube, Depp wolle Heard damit endgültig ruinieren.

Die «Aquaman»-Darstellerin, die von 2015 bis 2017 mit dem «Fluch der Karibik»-Star verheiratet war, hat im Vorfeld bereits eine Gegenklage in der Höhe von 100 Millionen US-Dollar eingereicht. In Gerichtsdokumenten, die dem US-Portal PageSix vorliegen, behauptet Heard, Depp würde sie mit Hilfe von gefälschten Social-Media-Accounts in einer «Schmutzkampagne» zerstören wollen. Darüber hinaus soll er auch zwei Petitionen «initiiert, koordiniert, beaufsichtigt und unterstützt» haben, um seine Ex aus der «Aquaman»-Fortsetzung zu kicken.