Besondere Ehrung : Heavy-Metal-Band Iron Maiden wird mit Briefmarken ausgezeichnet

Diese Ehre wird nur sehr wenigen Musikern zuteil. Die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden («Run To The Hills», «Fear Of The Dark») ziert in Zukunft zwölf Briefmarken der Royal Mail. Das gab das britische Postunternehmen am Donnerstag bekannt. Damit zählt die Gruppe um Sänger Bruce Dickinson und Bassist Steve Harris zu einem kleinen auserwählten Kreis, dem auch die Beatles, Queen, die Rolling Stones, David Bowie und Elton John angehören.