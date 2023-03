Luxemburg : «Heem.lu» beendet Tätigkeiten offiziell und entlässt seine Mitarbeiter

ESCH/BELVAL – Das Pflegenetzwerk «Heem.lu» , gegen das wegen Betrugs ermittelt wird, teilte seinen Angestellten am Samstag mit, dass der Betrieb eingestellt werde.

Für viele war es nur eine Frage der Zeit. Seit Samstag ist es nun offiziell. Der Pflegedienst «Heem.lu», gegen den seit zwei Wochen wegen Betrugs ermittelt wird, stellte am Samstag seine Tätigkeit ein und teilte seinen Angestellten mit, dass diese nicht mehr für das Unternehmen arbeiten können. Die stellvertretende Direktorin, die Ehefrau des Leiters des Netzwerks, der am Freitag, den 24. Februar festgenommen worden war und in Untersuchungshaft kam, teilte ihnen diese Nachricht mit.