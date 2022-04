Johan Derksen : Heftige Debatte um Missbrauch in Niederlanden nach TV-Geständnis

In den Niederlanden hat das Missbrauchsgeständnis eines prominenten Sportjournalisten in einer TV-Show eine heftige, landesweite Debatte ausgelöst, die nun Ermittlungen der Justiz nach sich zieht.

via Youtube

Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Amsterdam mitteilte, werde wegen möglicher Straftaten ermittelt. Beteiligte seien aufgerufen, sich zu melden. Etliche Politiker äußerten sich empört über das Geschehen.

Der Journalist und ehemalige Profi-Fußballer Johan Derksen (73) hatte am Dienstagabend im Programm «Vandaag Inside» eingeräumt, als 24-Jähriger eine durch Alkohol bewusstlose Bekannte mit eine Kerze missbraucht zu haben. Zunächst führte dies zu Gelächter und unpassenden Kommentaren anderer Talkshow-Gäste, ohne dass der Moderator eingriff. Derksen sagte zwar, er schäme sich - und das Ganze sei eine «schmutzige Geschichte», so seien aber die 70er Jahre gewesen. Am Mittwoch schwächte er seine Schilderung ab.