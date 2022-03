Ukraine : Heftige Gefechte um Flughafen-Ruinen

Regierungstruppen und Rebellen liefern sich blutige Kämpfe um den Flughafen Donezk. Doch Drohnenaufnahmen zeigen: Dort steht kein Stein mehr auf dem anderen.

In der Ostukraine haben sich Regierungstruppen und prorussische Separatisten auch am Montag heftige Gefechte um den Flughafen von Donezk geliefert. Innerhalb von 24 Stunden sind mindestens 23 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt worden. Die Behörden in der Separatistenhochburg Donezk sprachen von den heftigsten Gefechten seit Wochen.

Obwohl der Flughafen Donezk praktisch in Schutt und Asche liegt, kämpfen beide Fronten mit eisernem Willen um die Ruinen. Am Materialwert liegt das nicht, wie ein neues Drohnen-Video zeigt. Sämtliche Gebäude sind dem Erdboden gleichgemacht, der Boden durchlöchert, die Infrastruktur nicht mehr nutzbar.

Es ist vielmehr die strategische Bedeutung des Flughafens, der 10 Kilometer von der prorussischen Großstadt entfernt liegt. Zum einen fürchtet sich Kiew davor, dass die Rebellen den Flughafen instand setzen, um damit Waffen und andere Waren über Luft beziehen zu können. Zum anderen bildet die Region das Rückgrat der selbsternannten Volksrepublik Donezk, wie die «NZZ» schreibt. Entsprechend groß ist die Motivation der Rebellen.

So sind es auch die prorussischen Separatisten, die am Montag zum wiederholten Mal einen Erfolg melden, die erneute Einnahme des Flughafens Donezk. Rebellenführer Alexander Sachartschenko sagte, seine Kämpfer hätten die Kontrolle über den Flughafen übernommen. Ukrainische Stellen bestätigten dies zunächst nicht. In der Nähe des Flughafens waren vereinzelte Explosionen zu hören. Eine ähnliche Erfolgsmeldung hatte Sachartschenko bereits am Donnerstag verbreitet. Jedoch sind diese Erfolge meist nicht von großer Dauer. Immer wieder erobert eine Seite den Airport zurück, nur um ihn wenig später wieder an den Feind zu verlieren.

Grossangriff des Militärs

Am Wochenende hatte das Militär einen Großangriff auf den umkämpften Flughafen gestartet und das Gelände nach eigenen Angaben weitgehend von den Separatisten zurückerobert. Mit der jüngsten Offensive rücken die Kämpfe näher an die von den Separatisten kontrollierte Industriemetropole Donezk heran.

Das ukrainische Außenministerium forderte Russland auf, einen Zeitplan zur Umsetzung des Minsker Abkommens für einen Waffenstillstand zu unterzeichnen.

Russland hatte der Ukraine vorgeworfen, einen Friedensvorschlag von Präsident Wladimir Putin abgelehnt zu haben. In den vergangenen Tagen habe Russland ständig versucht, in dem Konflikt zu vermitteln, zitierte die Nachrichtenagentur Itar-Tass Putin-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag.

Der Konflikt stand am Montag auch auf der Agenda eines Treffens der EU-Außenminister. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte, es werde keine Entscheidung über eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland fallen.

OSZE fordert sofortiges Ende der Gewaltexzesse

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat die Konfliktparteien zu einem sofortigen Ende der Kämpfe in der Ostukraine aufgefordert.

«Dieser Kreislauf der tödlichen Gewalt und die weitere Eskalation der Feindlichkeiten können nicht weitergehen», sagte der serbische Außenminister Ivica Dacic nach OSZE-Angaben.

«Konflikt kann nicht auf Schlachtfeld gelöst werden»

Serbien hat derzeit den Vorsitz der Organisation inne. Beide Seiten seien aufgerufen, an einem «haltbaren Waffenstillstand» zu arbeiten, sagte Dacic am Montag. Die Lage habe sich besonders durch die Kämpfe um den Flughafen von Donezk verschlechtert, hieß es.

Die OSZE verlangte die Rückkehr an den Verhandlungstisch. Der Konflikt könne nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden, sagte Dacic. Streitpunkte müssten innerhalb der Ukraine-Kontaktgruppe geklärt werden, betonte er. Zu der Gruppe gehören neben der OSZE auch Vertreter der Ukraine und Russlands. Russland hatte sich wegen des Wiederaufflammens des Konflikts besorgt gezeigt.