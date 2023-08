Heftige Unwetter: Nürnberg versinkt im Starkregen

Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz

Laut der örtlichen Feuerwehr war die Stadt flächendeckend betroffen und alle freiwilligen Feuerwehrleute waren im Einsatz oder in Alarmbereitschaft – das Unwetter beschränkte sich nicht nur auf vollgelaufene Unterführungen. Polizei und Feuerwehr meldeten Hunderte Unwetter-Einsätze. «Wir arbeiten mit Hochdruck die Einsätze (schon mehr als 500!) ab!», schrieb die Nürnberger Feuerwehr im Onlinedienst «X». In der Nacht auf Freitag schrieb die Feuerwehr, dass sich die Lage inzwischen etwas beruhigt habe, es aber noch immer 500 offene Einsätze gebe (Stand: Mitternacht). Rund 400 solcher Einsätze seien schon erledigt worden.

Der Nürnberger Energieversorger «N-Ergie» berichtete von Stromausfällen in mehreren Stadtteilen, die von Monteuren behoben werden mussten. Viele Keller und Tiefgaragen waren vollgelaufen und in Unterführungen seien Autos im Wasser stehen geblieben, wodurch Insassen eingeschlossen waren, berichtet ein Polizeisprecher.

Ein schweres Unwetter hatte bereits in der Nacht zu Donnerstag in mehreren Bundesländern für vollgelaufene Keller und Chaos auf den Straßen gesorgt. Der Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main wurde in der Nacht zum Donnerstag zeitweise zum Erliegen gebracht. Auch in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Thüringen und Bayern ließ Starkregen zahlreiche Keller volllaufen und Bäume umkippen. Die Feuerwehren mussten teils zu Hunderten Einsätzen ausrücken.