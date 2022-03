Australien : Heftiger Sandsturm macht den Tag zur Nacht

Nach den großen Buschbränden folgt in Australien nun der große Wetterumschwung. Neben Regen gibt es jedoch auch Hagel und schwere Unwetter.

Heftige Gewitter, Hagel und starker Regen sind über Teile im Südosten Australiens gezogen. In Canberra waren die Hagelkörner so groß wie Golfbälle. Autos und Häuser wurden beschädigt.

Auch in New South Wales, Victoria und Queensland sind heftige Unwetter niedergegangen. Einige Australier teilten auf den sozialen Netzwerken Bilder und Videos eines gewaltigen Sandsturms in New South Wales. Bei dem Sturm in der Stadt Dubbo wurde laut Wetteramt eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern in der Stunde gemessen.