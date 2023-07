Reform: Heftiger Streit um neue Regeln für den Saarländischen Rundfunk

Die saarländische Regierung will per Gesetz mehr Staatsferne zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk verankern und die Vergütung von Topjobs beim Saarländischen Rundfunk (SR) begrenzen.

Neue gesetzliche Regelungen und Reformen für den Saarländischen Rundfunk haben am Mittwoch im Landesparlament zu heftigem Streit geführt. Mit der Regierungsmehrheit der SPD wurde ein «Gesetz zur Modernisierung des saarländischen Medienrechts» in erster Lesung beschlossen und an den zuständigen Ausschuss des Parlamentes weitergeleitet.