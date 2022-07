Tschüss, Schweißflecken! : Heftiges Schwitzen an den Brüsten – das hilft

Obwohl es ein ganz normaler und natürlicher Vorgang ist, kann es richtig nerven: Wir verraten, was gegen übermäßigen Schweiß am Busen hilft.

Durchs Schwitzen kann der Körper an heißen Tagen oder beim Sport nicht überhitzen. Aber Brustschweiß, der Flecken auf T-Shirts und Kleidern hinterlässt, ist für Betroffene eher mühsam.

1. Die richtige Hautreinigung gegen Schwitzen

Wer stark schwitzt, will nur noch eins: ab unter die Dusche. Aggressive Duschgels, Peelings und zu starkes Schrubben schädigen die Hautbarriere aber nur zusätzlich. Setze auf eine milde Duschcreme, die speziell auf schwitzige Haut abgestimmt ist, geruchsbildende Bakterien reduziert und gleichzeitig die natürliche Hautbalance schützt. Apothekerinnen und Apotheker beraten dich gerne.

2. Deo und Antitranspirante

Schweißreduzierende Produkte und solche, die Geruchsbildung vermindern, sind nicht nur für die Achselhöhlen gedacht – sie können auch den Schweiß auf der Brust reduzieren. Auch antibakterielle Lösungen (in der Apotheke erhältlich) frischen die Haut auf. Positiver Nebeneffekt: Der Entstehung von Bakterien und Pilzen wird so vorgebeugt.

3. BH-Einlagen verwenden

Wer mag, kann im Sommer öfters auf den BH verzichten, da dieser zusätzlich Hitze staut und die Brüste weniger atmen lässt. Das ist für dich keine Option? Dann versuche es einmal mit Einlagen, die du in den BH steckst. Dieser Unterbrust-Schwitzschutz besteht am besten zu 100 Prozent aus Baumwolle und ist damit besonders saugfähig. Nach dem Tragen wirfst du sie einfach in die Waschmaschine.