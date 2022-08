Windböen über 220 km/h : Heftiges Unwetter fegt über Korsika – mehrere Tote und Verletzte

Die französische Ferieninsel im Mittelmeer ist von schweren Unwettern getroffen worden. Unter anderem starb eine 13-Jährige durch einen umstürzenden Baum auf einem Campingplatz.

Bei heftigen Unwettern sind auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika eine Jugendliche und eine Seniorin gestorben. Wie die Präfektur am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde ein 13 Jahre altes Mädchen auf einem Campingplatz in Sagone an der Westküste der Insel von einem Baum getroffen. Französische Medien berichteten, dass der Baum auf einen Campingwagen gefallen war. Eine 72-jährige Frau starb laut Präfektur an einem Strand südlich von Sagone, weil das Dach einer Strandhütte auf ihr Fahrzeug fiel. Bei dem 46-jährigen Todesopfer handelte es sich um einen französischen Touristen, auf dessen Bungalow in Calvi ein Baum stürzte. Im selben Pinienwald stürzte ein Baum auf eine 23-jährige Italienerin und verletzte sie lebensgefährlich.

In Südkorsika wurden laut Mitteilung zudem zwölf Menschen bei den Stürmen verletzt, einer davon schwer. 45.000 Haushalte seien auf der Insel ohne Strom gewesen.

Der Wetterdienst Météo-France hat Korsika am Donnerstag auf die zweithöchste Warnstufe gesetzt, mit der Warnung vor «schweren Gewittern an der Westküste mit sehr starken Böen». In Marignana nicht weit vom Campingplatz Le Sagone entfernt, wo das Kind umkam, wurde eine außergewöhnliche Windböe von rund 225 Stundenkilometern gemessen.

Umgestürzte Bäume, Äste auf den Straßen, gekenterte Boote und Menschen in Seenot: Feuerwehren und Rettungsdienste mussten zu Dutzenden Einsätzen ausrücken. Laut Küstenschutz konnten wegen der schwierigen Wetterverhältnisse keine Hubschrauber für die Rettungsaktionen eingesetzt werden.

Auch in anderen Teilen Frankreichs gab es heftige Unwetter. Auf Videos war zu sehen, wie Straßen in Marseille und dem nahe gelegenen Cassis am späten Mittwochabend unter Wasser standen.