Holstein Schau : Heidemarie aus Vianden stolziert auf das Podium

LUXEMBURG/OLDENBURG - Toller Erfolg für das Großherzogtum: Prachtkuh Heidemarie holt bei einem tierischen Schönheitswettbewerb in Deutschland den zweiten Platz.

Luxemburg mischt die Wahl zu Deutschlands schönster Milchkuh auf: Kuh Heidemarie vom Betrieb Vaessen in Vianden hat sich am Donnerstag bei der Holstein-Schau in Oldenburg in ihrer Klasse den zweiten Platz erkämpft. Die Prachtkuh aus dem Ösling musste sich in ihrer Kategorie nur Greta, der letztjährigen «Miss Ostfriesland», geschlagen geben. Die heimische Bauern-Genossenschaft Convis jubelt auf ihrer Facebook-Seite trotzdem über einen «super Schauerfolg für Luxemburg».