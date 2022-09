Freizügige Posts : Heidi freizügig auf Insta – GNTM-Star verteidigt sie

Mal posiert sie nur im BH, mal komplett oben ohne: TV-Jurorin Heidi Klum sorgt mit ihren Bildern im Netz häufig für Gesprächsstoff. Viele User finden nämlich, die 49-Jährige zeige sich «zu freizügig». Ex-«GNTM»-Siegerin Barbara Meier, versteht das nicht. «Ich schaue mir das gern an. Und ich finde, wer das nicht sehen will, muss ihr ja nicht folgen.» Sie selbst sei bei Instagram immer sehr strikt: «Wenn mir die Postings nicht gefallen, folge ich der Person einfach nicht. Und bei Heidi...ich finde die Bilder immer cool.» Ihre Fotos seien ein «schöner Kontrast» zu den vielen anderen Bildern von Influencern, die oft so gestellt wirken.