Nackt im Netz : Heidi Klum lässt die Hüllen fallen

Heidi Klums alljährige Halloween-Party in Los Angeles ist legendär. Als Vorbereitung auf ihr diesjähriges Outfit gewährt sie tiefe Einblicke.

Dass «Germany's next Topmodel»-Mama Heidi Halloween liebt, ist kein Geheimnis. So findet dieses Jahr – nach zweijähriger Corona-Pause – ihre legendäre Grusel-Party endlich wieder statt und wie es scheint, wird ihr Kostüm am heutigen Montagabend Abend alle Register ziehen.