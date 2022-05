«GNTM»-Finale : Heidi Klum macht Kritikern klare Ansage

Lou-Anne ist die Gewinnerin von «GNTM». Die blonde Österreicherin konnte sich in der Staffel, die ganz im Zeichen der Diversität stand, durchsetzen. Heidi macht zudem eine klare Ansage an Kritiker.

Am Donnerstagabend fand das große Finale von «Germany's Next Topmodel» in Köln statt. Anita, Lou-Anne, Luca, Noëlla und Martina kämpften um den Titel. Doch fast stahlen ihnen Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz die Show.