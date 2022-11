Kinderwunsch: Heidi Klum will ein Baby mit Tom Kaulitz

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind bereits seit drei Jahren verheiratet. Das Model teilt auf Instagram regelmäßig verliebte Schnappschüsse mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen. Zuletzt begeisterten die beiden mit ihren abgestimmten Halloweenkostümen. Heidi hing als Wurm an Toms Angel. Nun denkt sie anscheinend daran, den nächsten Schritt zu wagen. In einem Interview mit der US Sun spricht sie über ihren Kinderwunsch.