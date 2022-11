Halloween-Kostüm : Heidi Klum zeigt sich als riesiger Wurm an der Angel von Tom Kaulitz

Das Model hat den Ruf als «Queen of Halloween» mit ihrem neuesten Kostüm erneut gefestigt. Für ihre Party ließ sie sich als Wurm vom Gruselfischer-Ehemann an den Haken nehmen.

Verkleidet als Riesenwurm hat sich Gruselfan Heidi Klum zu Halloween von ihrem Liebsten Tom Kaulitz (33) an den Haken nehmen lassen. An einer Angelschnur erschien das Model Montagnacht (Ortszeit) zu ihrer Halloween-Party in New York. Erst im Stehen, dann auf dem Boden zappelnd ließ sich das Model im fleischigen Ganzkörperkostüm zusammen mit «Tokio Hotel»-Gitarrist als Gruselfischer ablichten.