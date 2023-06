GNTM-Finale: Heidi kürt erstmals Curvy-Model zur Siegerin – Sender reagiert auf Twitter-Hate

1 / 6 Heidi Klum hat ein neues Topmodel gekürt. ProSieben / Claudius Pflug Doch für Gesprächsstoff sorgte vor allem ihr Outfit. Einige fanden es zu knapp für die 50-Jährige. Twitter/gwinni87 Das Model konnte aber auf die Unterstützung von ProSieben zählen. Der Sender verteidigte Heidi in einem Tweet. IMAGO/APress International

Im diesjährigen «Germany’s Next Topmodel»-Finale war einiges anders. Anstatt vor einem großen Publikum wurde die Siegerin im kleinen Rahmen gekürt. Das Publikum bestand aus exklusiven Gästen und der Familie der Finalistinnen. Trotz vieler VIP-Gäste sorgte vor allem ein Outfit von Heidi Klum (50) für Gesprächsstoff. Das Wichtigste zum großen TV-Ereignis im Überblick:

Wer hat gewonnen?

Die fünf Finalistinnen Selma (19), Nicole (49), Vivien (23), Somajia (21) und Olivia (22) eröffneten die Liveshow im Berliner Friedrichstadtpalast in glitzernden Kostümen von Star-Modeschöpfer Jean Paul Gaultier (71), der im Anschluss als Erster auf Heidis Sofa Platz nahm. Zum Hit «Tattoo» der ESC-Gewinnerin Loreen (39) mussten die Models danach rückwärtslaufen, aber so tun, als ginge es in die andere Richtung. Best Agerin Nicole flog als Erste aus der Final-Show. Als zweite musste dann überraschend die Favoritin Selma gehen und danach Olivia. Im letzten Walk zum Auftritt der Rockband «Scorpions» konnte dann Curvy-Model Vivien Heidi von sich überzeugen. «Unbeschreiblich, mir bleibt die Luft weg», beschreibt diese ihre Gefühle direkt nach dem Sieg.

Was gab zu reden?

Nebst Heidis Tochter Leni (19), die Backstage moderierte, sorgte die deutsche Grammy-Preisträgerin Kim Petras (30) für Stimmung in der Show. Für echtes Hollywood-Feeling sorgte Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence (32). Bereits am Morgen vor der Sendung ließ sie die Mädchen eine humorige Szene aus ihrer kommenden Komödie «No Hard Feelings» nachspielen, die am 22. Juni in den deutschen Kinos startet. Zu Reden gab aber vor allem Heidi Klums Auftritt. Schon von der ersten Minute an hagelte es auf Twitter Kritik für das Outfit der 50-Jährigen. Die üblen Kommentare skalierten zeitweise so sehr, dass ProSieben plötzlich in die Offensive ging und die Modelmama in einem Tweet verteidigte.

Für die Reaktion bekommen ProSieben und Heidi Zuspruch. «Wenn ich mit 50 noch so aussehe, werde ich auch so herumlaufen», schreibt eine Nutzerin. Dass sich der Sender für Heidi einsetzt, kommt unerwartet. Die Deutsche hat vor dem Finale nämlich zu einem einen kleinen Seitenhieb auf Instagram ausgeholt. Fans kritisierten, dass die Sendungen jeweils viel zu lange seien. Darauf äußerte sich Heidi in ihrer Story und meinte, dass die Shows nur zwei Stunden lang sind, wenn sie sie jeweils absegne. «Wenn sie ausgestrahlt werden, ziehen sich die wie Kaugummi so in die Länge, dass es fast drei Stunden mit hundert Werbeblöcken ist», so die Moderatorin. Daran könne sie leider nichts ändern.

Hast Du das Finale von GNTM geschaut? Na klar, ich schaue es jedes Jahr. Ja, aber nicht die ganze Sendung. Nein, das interessiert mich nicht.