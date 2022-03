Botox? : Heidi überrascht mit ihrem Gesicht in US-Show

Was ist mit Heidi Klums Gesicht passiert? Die 48-Jährige trat bei der Jimmy-Fallon-Show auf – und sorgt für Gesprächsstoff.

Vor allem ihr starres Gesicht sorgte für Gesprächsstoff. War die 48-Jährige etwa beim Beauty-Doc? Viele Zuschauer sind sich sicher, dass sich Heidi neuerdings Botox ins Gesicht zu spritzen lässt. «Das ist nicht mehr Heidi. Sie hätte nicht zu sehr auf Botox setzen sollen», schreibt ein User auf Twitter. Ein anderer kommentiert: «Wow, sie sieht so anders aus. Sie hatte es nicht nötig, etwas machen zu lassen.» Bill Kaulitz sieht das offenbar anders. In seinem Podcast meinte er zu ihrem Auftritt in der US-Show: «Heidi sah super aus.»

So denkt Heidi über Schönheits-OPs

Dass Heidi gegenüber Beauty-Eingriffen nicht abgeneigt ist, überrascht. Im Interview mit dem «Allure Magazin» meinte sie einst: «Jeder hat seine eigene Vorstellung davon, was schön ist und was nicht. Die Ergebnisse von Schönheitschirurgie sind in meinen Augen nicht schön.» Erst wenn sie deutlich älter sei, könne sie sich das eventuell vorstellen: «Fragt mich nochmal, wenn ich 65 bin», so die Model-Mama.