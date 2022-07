Seltener Schnappschuss : Heidi zeigt sich mit allen vier Kindern

«GNTM»-Chefin Heidi Klum lässt es sich gutgehen. Sie verbringt ihre freie Zeit mit ihren vier Kids am Meer. Auf Instagram teilte sie sogar ein Foto – das überrascht.

Heidi posiert mit ihren Kids

Schließlich hält sie normerweise ihren Nachwuchs (bis auf Leni) von der digitalen Öffentlichkeit fern. In dem Posting zu sehen: Heidi und ihre vier Kinder am Strand. Zusammen geht die 49-Jährige mit Leni, Lou Sulola, Johan Riley Fyodor und Henry Günther Ademola in Richtung des strahlend blauen Meerwassers. Die Mädels tragen alle einen Bikini, die Junge eine auffällige Badehose.