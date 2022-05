TV-Hammer : Heidis Tochter Leni wird Jurorin

Erstmals sitzt Leni Klum in der Jury von «Germany's Next Topmodel». Ihre Mutter Heidi Klum hat engagiert.

So sehr freut sich Mama Heidi

Jetzt holte sie ihre Tochter Leni in die Show. Die 18-Jährige wird Gastjurorin beim Halbfinale von «Germany's Next Topmodel». Heidi ist ganz aus dem Häuschen, wie in der Vorschau zu sehen ist: «Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen». Leni war schon vergangenes Jahr kurz in der Modelshow zu sehen. Damals unterhielt sie sich vor der Kamera mit einer gehörlosen Kandidatin in Gebärdensprache.