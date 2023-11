Heiliger Stuhl: Papst Franziskus fühlt sich zu krank für Rede

Papst Franziskus hat sich bei einer Audienz am Montag eigenen Angaben zufolge zu krank gefühlt, um eine vorbereitete Rede vorzulesen. Franziskus sagte seinen Gästen, europäischen Rabbinern, dass er sie gerne empfange. Aber er fügte hinzu: «Mir geht es nicht gut, und deshalb ziehe ich es vor, die Rede nicht vorzulesen, sondern sie Ihnen zu geben, damit Sie sie mitnehmen können». In seiner Rede verurteilte der Papst Antisemitismus, Krieg und Terrorismus.

Franziskus hat in den vergangenen Jahren mehrere gesundheitliche Probleme gehabt. Er wurde unter anderem zweimal am Bauch operiert und leidet an Kniebeschwerden, für längere Strecken braucht er deshalb einen Rollstuhl. Auf die Frage nach seiner Gesundheit sagte der Papst vor kurzem im italienischen Fernsehen: «Ich bin noch am Leben, wissen Sie.» Er kündigte eine Reise nach Dubai Anfang Dezember an, um an der UN-Klimakonferenz teilzunehmen.