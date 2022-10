Schlagersänger : Heino geht mit 83 wieder auf Tournee

Volksmusiker Heino (83) geht in wenigen Tagen wieder auf Tournee. Nach seinem Ausflug in Rockmusikgefilde verschreibt sich der gebürtige Düsseldorfer ab November der sakralen Musik.

Mit sakraler Musik wird der 83-jährige Musiker in der Vorweihnachtszeit in Gotteshäusern auftreten. «Die Himmel rühmen» lautet der Titel der Tournee, wie Heinos Management am Montag mitteilte. Heinos Bariton werde zu Stücken von Mozart, Schubert, Beethoven und Brahms ertönen. An der Orgel werde er dabei von Franz Lambert begleitet.