Wetter : Heitere und trockene Tage in Luxemburg erwartet

LUXEMBURG – Noch bis zum Wochenende zeigt sich das Wetter im Großherzogtum von seiner besten Seite. Erste Schauer werden erst wieder am Samstag erwartet.

Für die kommenden Tagen ist in Luxemburg viel Sonne vorhergesagt.

Der Dienstag startet im Großherzogtum mit leichtem Frost, bevor es tagsüber heiter und trocken wird. Ab dem Mittag zeigen sich dann ein paar Quellwolken bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 19 Grad, wie der Wetterdienst MeteoLux mitteilt. In der Nacht auf Mittwoch bleibt es gering bewölkt und trocken bei Temperaturen zwischen zwei und vier Grad.

Der Mittwoch wird heiter und trocken, besonders am Nachmittag lässt sich die Sonne blicken. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad. In der Nacht auf Donnerstag bleibt es leicht bewölkt und die Temperaturen sinken auf zwischen drei und fünf Grad.

Auch am Donnerstag erwarten die Wetterexperten vom Findel schönstes Frühlingswetter mit bis zu 13 Sonnenstunden. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad. In der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen auf fünf bis sieben Grad. Zum Wochenende hin, zieht sich der Himmel zu. Die ersten Niederschläge werden am Samstagnachmittag erwartet.