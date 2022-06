Explodierende Energiepreise: Heizen im Winter – Luxemburg sucht nach Alternativen

«Den Energieverbrauch um zehn Prozent senken». So lautet das gesetzte Ziel von Energieminister Claude Turmes für Luxemburg. Der Wirtschaftsminister kündigte an, dass der Winter angesichts der Inflation und des Mangels an russischem Gas hart werden würde. «Die Temperatur um ein Grad zu senken, würde bereits eine Einsparung von sechs Prozent bedeuten», erklärt Fenn Faber vom Unternehmen Klima-Agence.

Viele Menschen haben bereits reagiert und setzen vermehrt auf Holzöfen. «Wir installieren zwei Öfen pro Tag. Das war Ende Juni noch nie der Fall. In den kommenden drei Monaten haben wir kaum noch freie Termine. Wir könnten sogar noch mehr Öfen aufstellen, haben aber Schwierigkeiten bei der Beschaffung», sagt Laurent, Verkäufer in einem Geschäft für Holzöfen und Pellets in Fötz.

Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen

Auch die Nachfrage nach Wärmepumpen ist in die Höhe geschnellt. «Jeden Tag haben wir Anfragen, um einen Gaskessel zu entfernen. Oft sind sie nicht einmal zehn Jahre alt», sagt Günter Krings, Heizungsbauer aus Steinsel. Trotz der hohen Kosten zwischen 25.000 Euro und 35.000 Euro «haben sich die Bestellungen im April und Mai im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt und die Produktion kommt kaum hinterher».

Auch Photovoltaikpaneele sind gefragt wie noch nie. So wurden in Luxemburg im Jahr 2022 bereits über 1000 Anträge registriert. Und wenn man keine Infrastrukturmaßnahmen wie Isolierung oder Heizung durchführen kann, «gibt es Verhaltensmaßnahmen», die beim Einsparen hilfreich seien, so Fenn Faber. Die Klima-Agence gibt den Verbrauchern Tipps auf ihrer Website und hat 30 Prozent mehr Anfragen als im letzten Jahr.