Beim Barcelona-Spiel : «Held mit Handschuhen» – Ledesma wird für Defibrillator-Einsatz gefeiert

2:0 führt der FC Barcelona im Auswärtsspiel gegen Cádiz, als die Partie acht Minuten vor Ende plötzlich vom Schiedsrichter unterbrochen wird. Der Grund: Auf der Tribüne hat ein Fan ein medizinisches Problem, sofort eilen Ärzte herbei. Dann kommt es zu emotionalen Szenen auf dem Feld. Spieler schauen sichtlich geschockt in Richtung Tribüne – einige fangen an zu beten. Dann rennt plötzlich Cádiz-Goalie Jeremias Ledesma übers Feld, holt einen Defibrillator bei der gegnerischen Ersatzbank und sprintet damit in Richtung Tribüne, um diesen den Helfern zu bringen.

«Der Fan hat wieder Puls und wurde in einem Krankenwagen weggebracht», verkündete Cádiz-Präsident Manuel Vizcaino schließlich über ein Mikrofon. «Es ging hin und her, aber am Ende konnte er stabilisiert werden.» Das Spiel wurde nach fast einstündiger Unterbrechung fortgesetzt. Barcelona siegte dank Toren von de Jong, Lewandowski, Fati und Dembélé am Ende klar mit 4:0. Das Resultat war nach dem Spiel aber eher Nebensache. «Heute Nacht ging es um mehr als Fußball», postete Weltfußballer und Barcelona-Stürmer Robert Lewandowski nach dem Spiel.