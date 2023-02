Luxemburg: Heldenhafter Pendler rettet Mann aus Gleisbett

Am vergangenen Donnerstag hat eine Heldentat eines französischen Grenzgängers einem Menschen wahrscheinlich das Leben gerettet. Einige Stunden nach den Ereignissen berichtete der 49-jährige Mohamed gegenüber L'essentiel – offenbar immer noch unter Adrenalin stehend – von der Geschehnissen am Donnerstagnachmittag im Ettelbrücker Bahnhof. «Ich hörte hinter mir Leute schreien. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass ein Mann am Bahnsteig 3 auf die Gleise gestürzt war», erklärt der im französischen Mont-Saint-Martin ansässige 49-Jährige. Er selbst habe nach Feierabend auf seinen Zug in Richtung Landeshauptstadt gewartet.