Ironischer Werbespot: Helene Fischer klatscht mit dem Gesicht auf den Boden

Es war ein Schock für die Fans von Helene Fischer: Während eines Konzerts in Hannover ging eine ihrer aufwendigen Akrobatiknummern am Trapez schief. Dabei schlug die 39-Jährige heftig mit dem Kopf auf und musste mit Blut im Gesicht die Bühne verlassen. Das Konzert wurde abgebrochen und Fischer im Krankenhaus medizinisch versorgt. Mittlerweile scheint sie sich von dem Vorfall gut erholt zu haben und ihn mit Humor zu nehmen, wie ein neues Werbevideo eines Discounters zeigt.

In dem Spot sucht Helene Fischer, gekleidet in einen bordeauxroten Trainingsanzug, unter anderem nach Eis. Dabei fragt sie, ob es vegane Sorten oder Eis am Stiel gibt, das derweil von Comedian Max Giermann (47) vernascht wird. Schließlich will sie auf dem Weg zur Kasse mit Anlauf bäuchlings in die Arme ihrer Tänzerinnen und Tänzer springen. Diese verlieren die Konzentration und ziehen weg, als Giermann einen Rabatt von 50 Prozent ausruft. Mit schmerzhaften Folgen für die Schlagersängerin: Helene knallt kopfvoran auf den Boden. Doch schnell gibt sie Entwarnung: «Nix passiert», sagt sie peinlich berührt, als sie wieder steht.