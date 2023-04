Während Auftritt: Helene Fischer küsst ihren Thomas erstmals öffentlich

Fans waren in Sorge, dass Helene Fischer (38) ihre große «Rausch»-Tour absagen muss, nachdem sich die Schlager-Queen kurz vor dem geplanten Start eine Rippenverletzung zugezogen hatte. Der Auftakt wurde einige Wochen nach hinten verlegt. In Hamburg ging es dann Mitte April endlich los. Und das Warten hat sich gelohnt, denn die «Atemlos»-Interpretin hat sich mit ihrer Show mal wieder selbst übertroffen. Gemeinsam mit 21 Tänzern und Akrobaten von Cirque du Soleil bietet sie ein Programm der Sonderklasse.

Auf der Bühne ist diesmal auch wieder Partner Thomas Seitel (38) dabei. Die beiden zeigten sich nicht nur wieder beim körperlichen Einsatz in abenteuerlicher Höhe, sondern ließen die Fans auch an ihrer Liebe teilhaben. Nach dem Song «Hand in Hand» gab es einen Moment, mit dem wohl kaum einer vor Ort gerechnet hatte. Vor den Augen der 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauer überraschte Helene Fischer alle, als sie dem Akrobaten plötzlich einen Kuss aufdrückte.