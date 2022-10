«Willkommen Österreich»: Helene Fischer verrät private Details über ihre Tochter

Helene Fischer (38) erzählte am Dienstag in der ORF-Show «Willkommen Österreich» private Details über ihr Muttersein.

Sie selbst singe ihrer Kleinen, deren Name Nala sein soll, oft beim Wickeln vor. Dennoch habe sie «noch wenig Erfahrung» in Sachen Kinderlieder. Das wolle sie aber ändern: «Das wäre so der nächste Step, etwas Eigenes in der Richtung zu machen», verrät sie.