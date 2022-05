Süße Fotos : Helene Fischer zeigt sich erstmals mit ihrer Tochter Nala

Abseits der Bühne sieht man die Sängerin nur selten in der Öffentlichkeit. Nun wurde die 37-Jährige erstmals mit ihrer fünf Monate alten Tochter in München beim Bummeln gesichtet.

Wie sehr, wird in der aktuellen Ausgabe der «Freizeit Revue» ersichtlich, die erstmals Bilder der 37-Jährigen mit ihrer Kleinen veröffentlichte.

Diese Fotos machen ihre Fans atemlos: Helene Fischer zeigt sich zum ersten Mal mit ihrer Tochter Nala in der Öffentlichkeit. Auf den Schnappschüssen, die die «Freizeit Revue» veröffentlicht hat, ist die frischgebackene Mama sichtlich glücklich, in einem komplett weißen Freizeitlook zu sehen, während sie entspannt durch die Münchner Innenstadt schlendert.

Mitten auf der Straße hält die 37-Jährige an und nimmt ihre fünf Monate alte Tochter gar aus dem Kinderwagen, bevor es schließlich mit Helenes Mama Maria (63) zum Eisessen in die Gelateria «I love Leo» geht. Dabei scheint die Sängerin vom Schmusen mit ihrer Kleinen nicht genug zu bekommen – und es wird deutlich: Nala ist Helenes größter Hit. Laut der «Bild» soll Nala besonders ihrem Papa Thomas Seitel ähnlich sehen, der an diesem Sonnentag nicht dabei ist.