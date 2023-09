Helge Busching: Lässt wichtigster Zeuge im Fall Maddie die Anklage platzen?

«Sie hat nicht geschrien»: Dies soll der mutmaßliche Mörder der verschwundenen Maddie McCann seinem damaligen Kumpel Helge Busching 2008 in Spanien bei ein paar Bieren erzählt haben. Brückner habe damals klar durchblicken lassen, dass er mit dem Verschwinden des Mädchens aus der Ferienanlage in Praia do Luz zu tun habe. 2017 wandte sich der Kleinkriminelle Busching mit seinem Wissen an die britische Polizei. Als er 2020 gefragt wurde, was er von seinem ehemaligen Kumpel Brückner halte, sagt er nur ein Wort: «schuldig».