Ursache unklar : Heli stürzt neben Badenden an Miami Beach ins Meer

Dramatische Szenen am Strand von Miami: Ein Helikopter krachte in Ufernähe beinahe mitten in eine Menge badender Menschen ins Meer.

Ein Helikopter stürzte nahe dem Miami Beach ins Meer. @MiamiBeachPD via REUTERS

Am Samstag kam es am Strand von Miami zu einem Helikopter-Unglück: Der Hubschrauber stürzte nur wenige Meter vom Ufer entfernt ins Meer. Bei dem Crash wurden zwei Menschen verletzt. Die Polizei veröffentlichte ein Video des Absturzes.

Wie genau es zu dem Unglück kam, ist unklar. Der Pilot dürfte offenbar die Kontrolle über seine Maschine verloren haben. Der Strand war an diesem Nachmittag gut besucht. Wie durch ein Wunder wurde keiner der Badegäste verletzt.

Eine Augenzeugin schwamm gerade im Wasser, als sie plötzlich hörte, wie ihre Familie sie rief, sie solle zum Strand zurückkehren. Sie sei nur sechs oder acht Meter von der Unfallstelle entfernt gewesen: «Ich hatte wirklich Angst und schwamm zu meiner Familie. Ich war sehr besorgt, und es war ein schwieriger Augenblick», sagte sie der Polizei.

Von den drei Insassen des Helikopters mussten zwei Passagiere ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen.